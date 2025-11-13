Боец из Башкирии рассказал о тоске по письмам из дома

Уроженец Федоровского района, отслуживший на флоте на Дальнем Востоке, взял себе в зоне специальной военной операции соответствующий позывной — «Моряк». Его главная задача на передовой — не допустить продвижения противника и не дать ему перебраться в расположение наших частей.

Изданию «Ашкадарские зори» боец рассказал, что его подразделение объединяет военнослужащих из разных уголков страны. «Мы теперь все братья», — говорит он о сослуживцах из Пензенской, Ульяновской областей и отдаленных северных регионов. Именно эта сплоченность, по его словам, помогает выполнять боевые задачи в непростых условиях.

Ежедневной реальностью на передовой стали атаки беспилотников. «Стрелки постоянно дежурят, сбивают их, отвечают», — пояснил «Моряк».

К ним, на передовую, гуманитарную помощь не доставляют, так как не пропустят на блокпостах. Однако поддержка из дома доходит до бойцов: именные посылки и письма им привозят командиры или они забирают их сами. Особую ценность для военнослужащих имеют детские письма. При этом «Моряк» с грустью отметил, что ни разу не получал весточки из родной Башкирии.

Военнослужащий поблагодарил волонтеров, которые обеспечивают бойцов маскировочными сетями, теплыми вещами и необходимыми продуктами. Отдельную признательность боец выразил коллегам с федоровского газучастка. Они помогают семье «Моряка» в решении бытовых вопросов.

Уже четвертый год боец участвует в СВО. «Вроде бы и привык, а уже хочется всем мира и спокойствия. Но нельзя допустить победы неонацистов, нельзя допустить их на наши земли», — поделился он. Именно это дает ему силы с честью выполнять свой воинский долг.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).