В Уфе экс-военному прокурору дали 12 лет за взятку

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор бывшему военному прокурору Уфимского гарнизона. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным Объединенной пресс-службе судов республики, преступление связано с незаконным оформлением договоров аренды земельных участков Министерства обороны РФ общей площадью 132 923 квадратных метров, которые использовались для строительства многоэтажных домов. За это прокурор получил взятку в размере 140 млн рублей, действуя сообща с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части и адвокатом. Отмечается, что они были осуждены ранее.

Во время следствия обвиняемый нарушил меру пресечения и сбежал на территорию Украины. Там он фиктивно получил свидетельство о своей смерти. В итоге суд приостановил дело. Однако впоследствии его задержали в Ленинградской области, и судебный процесс был возобновлен.

Экс-прокурор не признал свою вину. Суд также назначил ему штраф в размере 280 млн рублей, лишение классного чина «старший советник юстиции», воинского звания «полковник юстиции» и госоударственной награды — медали «70 лет Вооруженных Сил СССР». Кроме того, ему запретили занимать должности в органах прокуратуры в течение 10 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.