В Башкирии отметят 80-летие со дня рождения Владимира Жириновского

В Госсобрании республики прошло заседание оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. В честь этого в Башкортостане в апреле пройдёт торжественное собрание.

Будут организованы научно-просветительские, культурные и спортивные мероприятия по всей республике. Среди них – вечер памяти, создание именной аллеи, проведение детских конкурсов, фотовыставки, общероссийский автопробег, различные соревнования памяти политика и многое другое. Также в честь Жириновского в Уфе будет названа новая улица.