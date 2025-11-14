Житель Башкирии жестоко расправился с супругой и знакомым

В Дюртюлинском районе 61-летнего местного жителя арестовали по подозрению в двойном убийстве. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, преступление было совершено в октябре на почве ревности.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил расправиться со своей 52-летней супругой и 61-летним знакомым. Сначала он встретил односельчанина около своего дома и выстрелил ему в бедро из обреза охотничьего ружья. После этого он затащил пострадавшего в гараж и нанес смертельные удары по голове топором и металлической трубой.

Затем злоумышленник дождался возвращения домой жены и открыл в нее стрельбу, смертельно ранив женщину выстрелами в живот и шею.

После совершения двойного убийства мужчина сам сообщил о случившемся в полицию. Его задержали прибывшие на место правоохранители.

В настоящее время следователи провели с обвиняемым первоначальные следственные действия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Помимо этого, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также переделке оружия.