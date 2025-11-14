В Уфе открылся социальный центр «Приют человека»

В столице республики открылся «Приют человека». Здесь люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут временно пожить. Для этого созданы все условия.

Домики с двухъярусными кроватями и санузлом. Есть душевые, парикмахерская, прачечная и столовая. Кроме того, в горячем питании не откажут и тем, кто не является постояльцем центра. Единовременно в учреждении смогут проживать 60 человек. Первые подопечные уже заселились и оценили уютные помещения.