В Уфе открылся социальный центр «Приют человека»

В столице республики открылся «Приют человека». Здесь люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут временно пожить. Для этого созданы все условия.
Домики с двухъярусными кроватями и санузлом. Есть душевые, парикмахерская, прачечная и столовая. Кроме того, в горячем питании не откажут и тем, кто не является постояльцем центра. Единовременно в учреждении смогут проживать 60 человек. Первые подопечные уже заселились и оценили уютные помещения.
Центр возводился на средства спонсоров. Здесь будут оказывать помощь разного характера, в которой нуждаются постояльцы. Планируется также открыть комнату досуга, где можно будет с пользой провести время. Открытие учреждения – это часть большого проекта «Уфа добрая», в рамках которого и ранее реализовывались социально значимые идеи.