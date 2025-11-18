В Уфе открылся магазин узбекской текстильной продукции

Этот магазин – не просто торговая точка. Это воплощение дружбы и сотрудничества между Башкортостаном и Наманганской областью. Пока здесь только товары для дома. Знаю, что ассортимент у фабрики большой, поэтому ждём его расширения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан