В Уфе открылся магазин узбекской текстильной продукции

В мероприятии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель хокима Наманганской области Узбекистана Окибжон Инамов. Компания – одна из ведущих экспортёров текстиля на мировом рынке. В основном она выпускает махровую и вафельную продукцию по индивидуальным заказам.
Радий Хабиров ознакомился с ассортиментом продукции и поинтересовался возможностями его расширения. Также он посетил магазин изделий из белорусского льна, который открылся в прошлом месяце.
К слову, производственная мощность предприятия Узбекистана – 360 тонн в месяц, в год фабрика изготавливает свыше 4000 тонн готовой продукции. Более 80% поставляется в 16 стран. В магазине, помимо текстиля из Узбекистана, также можно приобрести изделия российского бренда.