В Башкирии количество разводов сократилось на 28%

В регионе почти на 28% сократилось количество разводов. Цифры на неделе озвучили в правительстве республики. С момента введения практики медиации от развода удалось уберечь сотни пар. Такие данные приводит Республиканский ресурсный центр «Семья», который оказывает помощь супругам и их детям в непростых ситуациях. А если всё же развод случился, то специалисты помогают сохранить людям дружеские отношения.

Теперь занятия будут ещё комфортнее. Почти два десятка йога-матов уфимец Артур Гимазов решил подарить Республиканскому ресурсному центру «Семья». С недавних пор он стал большим другом коллектива учреждения. Когда-то и сам пришёл сюда за помощью. С бывшей супругой им необходимо было устранить разногласия по воспитанию детей. Медиаторы центра помогли прийти к компромиссу.

Специалисты ресурсного центра работают с семьями, которым требуется помощь. Одна из главных задач службы медиации – разрешить конфликт, примирить супругов и донести, что их противоречия отражаются на детях. Поэтому идёт поиск объединяющего начала. Новые инструменты внедрили в работу в 2018 году.

Основателем школы медиации в регионе стал Максим Беляев. При поддержке властей региона обучение прошли специалисты муниципальных отделов опеки и попечительства, службы семьи, а после и священнослужители, судьи и работники ЗАГСов. В прошлом году в Уфе появилась отдельная служба медиации при поддержке администрации. Здесь 72% пар приходят к разрешению конфликта.