Прокуратура проверит школьный конфликт в районе Башкирии

Прокуратура начала проверку в одной из школ Дуванского района после инцидента с избиением ученика. Конфликт между двумя учащимися, в результате которого один из мальчиков получил телесные повреждения, произошел 15 октября.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. Надзорные органы намерены проверить исполнение законодательства о несовершеннолетних, дать оценку действиям как должностных лиц образовательной организации, так и родителей в части исполнения ими своих обязанностей.