В Стерлитамаке Башдрамтеатр представил спектакль «Старший сын»

Башкирский драматический театр имени Ильшата Юмагулова представил спектакль «Старший сын». Постановка Ильсура Казакбаева погрузила зрителей в атмосферу ностальгических 90-х, оживленную зажигательными танцами и отсылками к трендам советской эпохи.
Двое молодых людей, упустив последнюю электричку, оказываются в глухом пригороде. В поисках тепла и крова они стучатся в двери домов, и одна из квартир наконец открывается. Воспользовавшись ситуацией, парни решают разыграть хозяев и заодно согреться. Их мимолетный визит, задуманный как шутка, неожиданно превращается в нечто большее, когда один из них, возможно, обретает здесь свой новый дом на всю жизнь.
Так, авантюрная выходка, зародившаяся из обмана, раскрывается как глубокая история об отцах и детях, о силе сердечности, любви и доброты. Эти детали добавили спектаклю красок и вызвали шквал аплодисментов. Премьера «Старшего сына» прошла при поддержке федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины».