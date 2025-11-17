В Стерлитамаке Башдрамтеатр представил спектакль «Старший сын»

Двое молодых людей, упустив последнюю электричку, оказываются в глухом пригороде. В поисках тепла и крова они стучатся в двери домов, и одна из квартир наконец открывается. Воспользовавшись ситуацией, парни решают разыграть хозяев и заодно согреться. Их мимолетный визит, задуманный как шутка, неожиданно превращается в нечто большее, когда один из них, возможно, обретает здесь свой новый дом на всю жизнь.