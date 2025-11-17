Итоги Прямой линии и вакцинация: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Жителям республики рекомендуют вакцинироваться от гриппа. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще порядка 900 тысяч человек. Об этом заявили на оперативном совещании в Правительстве. Обсудили также тему адаптивного спорта для слепых, развития перерабатывающей промышленности и не только. Радий Хабиров наградил добровольца, который несет службу в зоне СВО.

За мужество и самоотверженность в копилке военного разведчика уже есть ряд наград, включая медаль за отвагу. Теперь китель украсила и медаль Шаймуратова. Максим Балль – тренер по спортивной борьбе. На СВО он отправился добровольцем год назад в составе казачьей разведбригады «Терек».

В основной повестке совещания рассмотрели четыре вопроса. В частности, проведение вакцинации от гриппа. Для выработки коллективного иммунитета привить нужно почти 2,5 млн человек. На сегодня план выполнен на 63%. В первую очередь, иммунизацию проводят среди детей и взрослых, работающих с людьми, а также пенсионеров.

Глава республики призвал активнее наращивать и производство сельхозпродукции. В целом в регионе хорошие показатели. Прирост, в сравнении с прошлым годом, – 22%, притом что в стране, наоборот, отмечается спад. По объемам производства Башкортостан все последние годы поднимался в рейтинге среди регионов ПФО и сейчас на пятой строчке.

Хорошими темпами идет цифровизация региона. 75% жителей имеют учетные записи в Госуслугах. В Минцифры внедряют новые сервисы, например, записи в недавно открытые соцучреждения. Власти также рассказали о реализации в Башкортостане пилотного проекта по повышению доступности спорта для незрячих жителей. В нем примут участие не менее 300 человек в возрасте от 18 до 70 лет.

Глава Башкортостан подвел итоги Прямой линии, прошедшей 11 ноября. По словам Радия Хабирова, почти 3 тысячи поступивших сообщений не требуют ответа. По остальным, а это более 6 тысяч, дано поручение взять вопросы жителей в работу. Темы благоустройства, ЖКХ и дорог – в тройке лидеров по обращениям. А вот по здравоохранению вопросов значительно ниже, чем обычно. По тем же сельским медпунктам – ни одного, что говорит о поэтапном решении проблем в сфере.