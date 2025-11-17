В Уфе известная балерина и педагог Зухра Ильясова отмечает 75-летие

75 лет исполнилось известной балерине и педагогу Зухре Ильясовой. Долгие годы она служила в Театре оперы и балета, блистала на европейских сценах. С гастролями посетила ещё в советские годы Италию, Венгрию, Испанию, Португалию. После выхода на пенсию стала преподавать в Башкирском хореографическом училище, и сейчас уже её ученики покоряют зрителей. Её жизнь – это история о том, как маленькая девочка исполнила свою мечту.

Если бы её история легла на страницы книг, то первая глава называлась бы «Маленькая девочка в Ленинграде». В начале 60-х её вместе с девятью другими мальчишками и девчонками отправили в хореографическое училище имени Вагановой. Десятилетние малыши уехали за тысячи километров от дома.

Именитые педагоги воспитывали артистов в лучших традициях русского классического балета. Класс Зухры Ильясовой выпускала Фея Балабина, выдающаяся артистка, ученица самой Вагановой – человека, сделавшего балет таким, каким мы видим его сегодня. И теперь это наследие своим ученикам передаёт уже она в Башкирском хореографическом колледже.

Сцену Зухра Ильясова покинула в середине 90-х. Но балерину в ней выдаёт всё. Начиная со стойки в третьей позиции во время записи интервью.

Костюмы звёзд первой величины, именитые педагоги. Воодушевленная выпускница ленинградского училища возвращается домой уверенная, что будет блистать на сцене. Однако тяжелое воспаление легких и набор веса вследствие приёма медикаментов отдаляет её от мечты. Но Зухра Ильясова ставит цель – прийти в форму как можно скорее. Вскоре ей начинают давать сольные партии. Перед ней открываются занавесы не только советских, но и европейских сцен. С гастролями она посетит десятки стран.

В 90-х Зухра Ильясова прощается со сценой и полностью посвящает себя преподаванию. Но иногда, сидя в зрительном зале, она представляет себя вновь парящей на подмостки.