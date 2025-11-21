В Башкирии сотрудники ФНС отмечают 35-летие службы

Не просто фискальный орган по сбору налогов, а современная высокотехнологичная структура, стоящая на страже экономической безопасности государства. 21 ноября Федеральная налоговая служба России отмечает свое 35-летие. За прошедшие годы ведомство прошло путь от становления и реформирования и стало мощным инструментом развития экономики.

Этот год с профессиональной точки зрения для Руфины Хамидуллиной вдвойне юбилейный. 40 лет назад началась её трудовая карьера в качестве инспектора по государственным доходам. А после создания налоговой инспекции она перешла в отдел выездных проверок нового ведомства и работает здесь уже 35 лет.

Шли годы, совершенствовались как компьютеры, так и программное обеспечение. Все эти годы Руфина Хамидуллина оставалась верна не только службе, но и родному подразделению. Она также трудится в отделе выездных проверок и следит за исполнением налогоплательщиками законодательства. Своим богатым опытом Руфина Хамидуллина с удовольствием делится с коллегами, помогает молодым сотрудникам, среди которых и дочь, решившая пойти по стопам матери.

За три с половиной десятилетия проделана огромная работа по модернизации и автоматизации процесса сбора налогов, повышению уровня взаимодействия с гражданами и бизнесом. Сегодня налоговая служба – это современная структура, активно внедряющая в свою деятельность инновационные подходы и передовые цифровые решения.