Солист Башгосфилармонии Дамир Таипов номинирован на премию им. Бабича

Завораживающий и бархатный. Его голос – один из самых узнаваемых в регионе. Солист Башкирской филармонии Дамир Таипов номинирован на премию имени Шайхзады Бабича. В своих песнях он рассказывает о любви к Башкортостану.

Брать такие ноты ему не составляет труда. Почти всю жизнь Дамир Таипов занимается вокалом. Сольные концерты и многочисленные музыкальные конкурсы – его привычная рутина. Благодаря самоотдаче любимому делу был номинирован на премию Бабича, которая поощряет молодые таланты за их труд.

Сейчас он сидит в жюри творческого конкурса вместе со своим первым учителем по вокалу. А ведь когда-то Дамир и сам был мальчишкой и также волновался перед выходом на сцену.