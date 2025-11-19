Солист Башгосфилармонии Дамир Таипов номинирован на премию им. Бабича

Завораживающий и бархатный. Его голос – один из самых узнаваемых в регионе. Солист Башкирской филармонии Дамир Таипов номинирован на премию имени Шайхзады Бабича. В своих песнях он рассказывает о любви к Башкортостану.
Брать такие ноты ему не составляет труда. Почти всю жизнь Дамир Таипов занимается вокалом. Сольные концерты и многочисленные музыкальные конкурсы – его привычная рутина. Благодаря самоотдаче любимому делу был номинирован на премию Бабича, которая поощряет молодые таланты за их труд.
Сейчас он сидит в жюри творческого конкурса вместе со своим первым учителем по вокалу. А ведь когда-то Дамир и сам был мальчишкой и также волновался перед выходом на сцену.
Десятки побед в конкурсах, фестивали в России и за рубежом – это тернистый путь, который прошел Дамир Таипов, чтобы стать номинантом премии. Сейчас участники в ожидании результатов. В Башкортостане готовятся объявить имена трех лауреатов премии.