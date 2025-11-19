В Башкирии выявили лучших дзюдоистов до 23 лет

Башкирские дзюдоисты выявили лучших на первенстве республики среди спортсменов до 23 лет. В этом турнире приняли участие самые опытные воспитанники спортшкол региона.

Многократный обладатель серебряных и бронзовых наград первенства и чемпионата республики, кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо Михаил Павлов на этих соревнованиях был настроен только на победу. В финале он встретился с соперником, которому проиграл на этом же татами два года назад. Но сейчас взял реванш и впервые стал чемпионом республики.

Впервые медаль первенства Башкортостана по дзюдо заработал Ильяс Тарзиманов из Уфимского района. Ранее он был седьмым, затем останавливался в шаге от тройки лучших. На этот раз стал обладателем бронзовой медали.

Кирилл Чернейкин и Ильнур Гумеров ранее встречались в финале на соревнованиях среди спортсменов до 21 года. Теперь они выявляют сильнейшего на турнире, но уже в другой возрастной категории. Выступает здесь участник первенства страны Эрнест Бикбов, борется за медаль призер республиканских соревнований Артем Верушкин.