В Шаране провели мероприятие «Свои в адаптивном спорте»

В селе Шаран в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось мероприятие «Свои в адаптивном спорте». Туда были приглашены участники спецоперации и ветераны боевых действий из разных районов республики.

Участникам состязаний провели мастер-классы по волейболу сидя, дартсу, стрельбе из электронного оружия, настольному теннису, армрестлингу, пауэрлифтингу. Так ветераны СВО смогли познакомиться с новыми для себя видами спорта, а те, кто заинтересовался, запишутся на тренировки.