Делегация Башкирии начала работу на «Транспортной неделе» в Москве

Но надо сразу думать о следующем. Это большая история, которая окажет влияние в целом на транспортную ситуацию уфимской агломерации. Южный обход – это вантовый мост, это 13 километров новой дороги. Что важно, есть экспертиза, есть поддержка Президента, есть поддержка Правительства России. Сам по себе проект дорогой – 76 млрд рублей. На него мы хотим получить прямую безвозвратную субсидию. Пока мы зацепились за бюджет 2030 года. Здесь два варианта: ждать, когда появятся деньги, а другой вариант – не сидеть и ждать, заниматься документами, заниматься проектированием, держать постоянно в повестке ту или иную проблематику. И мы сегодня обсуждали, что, возможно, будут запущены какие-то большие проекты после 2030 года.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан