Делегация Башкирии начала работу на «Транспортной неделе» в Москве

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на «Транспортной неделе» в Москве. Глава республики провел встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным. Он рассказал о вводе участка трассы М-12 «Восток» и моста через реку Ик, которая соединяет регион с Татарстаном.
В ходе разговора стороны обсудили вопросы финансирования строительства Южного обхода Уфы с мостовым переходом через Белую в Кузнецовском Затоне, а также реализацию проекта развития Уфимского железнодорожного узла.
С руководителем Росавтодора Романом Новиковым Глава Башкортостана обсудил проекты реконструкции трассы М-5, расширение до четырёх полос автодороги Р-240 Уфа – Оренбург и подъезда к М-12 «Восток». Руководитель региона отметил, что благодаря взаимодействию с дорожным агентством снижается количество ДТП на дорогах. Также Радий Хабиров встретился с главой Ространснадзора Виктором Гулиным. Говорили о борьбе с недобросовестными перевозчиками, а конкретно о тех, кто управляет перегруженными машинами.