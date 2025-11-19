Делегация Башкирии начала работу на «Транспортной неделе» в Москве

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на «Транспортной неделе» в Москве. Глава республики провел встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным. Он рассказал о вводе участка трассы М-12 «Восток» и моста через реку Ик, которая соединяет регион с Татарстаном.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы финансирования строительства Южного обхода Уфы с мостовым переходом через Белую в Кузнецовском Затоне, а также реализацию проекта развития Уфимского железнодорожного узла.

Но надо сразу думать о следующем. Это большая история, которая окажет влияние в целом на транспортную ситуацию уфимской агломерации. Южный обход – это вантовый мост, это 13 километров новой дороги. Что важно, есть экспертиза, есть поддержка Президента, есть поддержка Правительства России. Сам по себе проект дорогой – 76 млрд рублей. На него мы хотим получить прямую безвозвратную субсидию. Пока мы зацепились за бюджет 2030 года. Здесь два варианта: ждать, когда появятся деньги, а другой вариант – не сидеть и ждать, заниматься документами, заниматься проектированием, держать постоянно в повестке ту или иную проблематику. И мы сегодня обсуждали, что, возможно, будут запущены какие-то большие проекты после 2030 года.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С руководителем Росавтодора Романом Новиковым Глава Башкортостана обсудил проекты реконструкции трассы М-5, расширение до четырёх полос автодороги Р-240 Уфа – Оренбург и подъезда к М-12 «Восток». Руководитель региона отметил, что благодаря взаимодействию с дорожным агентством снижается количество ДТП на дорогах. Также Радий Хабиров встретился с главой Ространснадзора Виктором Гулиным. Говорили о борьбе с недобросовестными перевозчиками, а конкретно о тех, кто управляет перегруженными машинами.

