В Уфе студия «Муха» подготовила к выходу первую серию мультфильма «Берлога»

В уфимской студии комиксов и мультфильмов «Муха» готова к выходу первая серия мультика «Берлога». В работе задействовали около 30 человек, и меньше чем за полгода большой команде профессионалов удалось создать качественный продукт длительностью в 10 минут. Сейчас в анимационной студии кипит работа – завершаются и другие крупные проекты.

Пока родители спят, трое мишек-непосед отправляются на поиски приключений. И на планете «Берлога» шагнули так далеко, что герои свободно разбираются в технике и передовых технологиях. Но раскрывать подробности сюжета сценаристы не торопятся.

Мультфильмы формируют у детей понимание добра и зла, систему ценностей и культурный код. И такой, как «Берлога», заинтересует подрастающее поколение изучать точные науки и современные технологии, которые, к слову, заняли значительное место и в создании картинки.

Это мультик идет в продолжение знаменитых «Северных Амуров» – героических страниц летописи ратных подвигов народов нашего Отечества. Если сначала зрители знакомились с историей башкир – активных участников Русско-Шведской и Отечественной войн, то в «Потомках Салавата» упор сделают на легендарном советском комдиве Минигали Шаймуратове.

Фильм 3D-формата будет длиться около 80 минут. И создатели хотят представить его на больших экранах в следующем году – в преддверии Дня Победы. Сейчас идет масштабная работа по созданию анимации, параллельно в студии военный историк Рамиль Рахимов озвучивает одного из ключевых персонажей.