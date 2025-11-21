В Башкирии снизились цены на продукты

В Башкортостане за неделю снизились цены на ряд продуктов. Конкретно на яблоки, рис, колбасу, детское питание, печенье и творог. Наша съемочная группа прошлась по магазинам и рынкам столицы. Какова сейчас стоимость продовольственных товаров на полках магазинов, что говорят жители, продавцы и эксперты?
Чтобы были чистыми и целыми. Именно так Азамат Дюсяев покупает зелёные яблоки. Признаётся, как и любой человек, в первую очередь смотрит на цену. Если не кусается, а ещё и со скидкой, приобретает не задумываясь. Да и какая была стоимость ещё месяц назад, трудно вспомнить.
В отделе детского питания Наиля Бадретдинова выбирает для своей внучки лакомство. Никаких изменений в цене она не почувствовала.
Тем временем в Башкортостане зафиксировали снижение цен на шесть видов продуктов. Стоимость на плодовые упала на 1%. Далее идёт рис. Дешевле незначительно стало детское питание, печенье, творог и колбасные изделия. Помимо супермаркета, наша съёмочная группа отправилась на один из городских рынков. Представители торговли и вовсе говорят, что стоимость яблок стала выше.
Изменения фиксируют в отделе, где продают крупы. К примеру, стоимость килограмма риса на рынке снизилась в пределах 18-22 рублей, отмечают продавцы. Если посмотреть, то средняя цена доходит до 95 рублей. А самый дешёвый вариант можно встретить за 80 рублей – это краснодарский. Подешевел и сахар, причем на 8 рублей.
А вот мука, в том числе макаронные изделия, стали дороже. Признают это и покупатели. Особенно растут цены на мясную продукцию.
Экономисты подчеркивают: в большей степени цены растут сейчас на услуги, в меньшей – на некоторые продукты питания.
Где выгоднее покупать продукты сейчас? Мнения по этому поводу у горожан разные. Кто-то приобретает в супермаркетах, так как там бывают скидки, кто-то на рынке. Эксперты надеются на то, что регулятор в следующем году сделаёт всё, чтобы уровень инфляции был не выше четырёх процентов.