В Башкирии снизились цены на продукты

В Башкортостане за неделю снизились цены на ряд продуктов. Конкретно на яблоки, рис, колбасу, детское питание, печенье и творог. Наша съемочная группа прошлась по магазинам и рынкам столицы. Какова сейчас стоимость продовольственных товаров на полках магазинов, что говорят жители, продавцы и эксперты?

Чтобы были чистыми и целыми. Именно так Азамат Дюсяев покупает зелёные яблоки. Признаётся, как и любой человек, в первую очередь смотрит на цену. Если не кусается, а ещё и со скидкой, приобретает не задумываясь. Да и какая была стоимость ещё месяц назад, трудно вспомнить.

Без сопоставления цен разницу никак не увидеть, это если бы была начальная цена, там, например, как месяц назад, рядом информация стояла, то люди бы знали, а так непонятно, как определить, что снизилась. Азамат Дюсяев

В отделе детского питания Наиля Бадретдинова выбирает для своей внучки лакомство. Никаких изменений в цене она не почувствовала.

Не знаю, не могу даже сказать, есть снижение или нет. Наиля Бадретдинова

Тем временем в Башкортостане зафиксировали снижение цен на шесть видов продуктов. Стоимость на плодовые упала на 1%. Далее идёт рис. Дешевле незначительно стало детское питание, печенье, творог и колбасные изделия. Помимо супермаркета, наша съёмочная группа отправилась на один из городских рынков. Представители торговли и вовсе говорят, что стоимость яблок стала выше.

Только чуть-чуть возросла, чем летом, летом же в сезон было много яблок, а сейчас свои яблоки все съели. Мне так кажется, и теперь уже повышается цена. Ильвира Нуруллина, предприниматель

Изменения фиксируют в отделе, где продают крупы. К примеру, стоимость килограмма риса на рынке снизилась в пределах 18-22 рублей, отмечают продавцы. Если посмотреть, то средняя цена доходит до 95 рублей. А самый дешёвый вариант можно встретить за 80 рублей – это краснодарский. Подешевел и сахар, причем на 8 рублей.

У нас в Башкирии очень много свёклы и запасов своих у нас очень много, в связи с этим на сахар у нас цена упала. Альбина Васина, продавец-кассир

А вот мука, в том числе макаронные изделия, стали дороже. Признают это и покупатели. Особенно растут цены на мясную продукцию.

Окорочка и мясо дорожает. Действительно, сейчас не такой сезон, что как летом, летом всё-таки чуть подешевле было. Вера Фёдорова

Экономисты подчеркивают: в большей степени цены растут сейчас на услуги, в меньшей – на некоторые продукты питания.

Несмотря на то, что в целом инфляция замедляется, следует отметить, что инфляционные риски высоки, сохраняются инфляционные ожидания, поэтому требуется дальнейшая работа Банка России и правительства страны, направленная на то, чтобы стабилизировать изменения цен и выйти на тот целевой ориентир, который принят. Рустем Ахунов, главный научный сотрудник лаборатории современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН, заслуженный экономист Республики Башкортостан