Чекмагушевский район празднует 95-летие

95 лет передового развития и процветания. Речь идет о Чекмагушевском районе, который образовали в начале 30-х годов. Почти за вековую историю развития муниципалитет стал одним из передовых в сельском хозяйстве, а его трудолюбивые жители добиваются успехов в здравоохранении, образовании, спорте и других сферах. О тех, кто пишет историю родного края, – в нашем сюжете.

С заботой о каждом пациенте. Этому правилу уже более 30 лет не изменяет Рустам Кашаев. После окончания медицинского университета его по распределению направили в Курганскую область. Отработав несколько лет, вернулся в родной Чекмагушевский район. Через его руки прошли сотни людей, если не больше. А ведь судьба у опытнейшего хирурга могла сложиться иначе.

Рустам Кашаев среди тех, кто внес наибольший вклад в развитие родного края. В одном зале с ним коллеги, педагоги, механизаторы и фермеры. Хоть Рифгат Ракипов не коренной чекмагушевец, но за четыре десятка лет стал, можно сказать, своим. Мужчина организовал производство мяса и полуфабрикатов. Продукция востребована по всей республике.

За 95 лет с момента создания Чекмагушевского района его жители, как и многие соотечественники, были свидетелями коллективизации, создания крупных предприятий и фабрик. В том числе и тех событий, когда после развала СССР они смогли сохранить то, что сейчас помогает в экономическом развитии.

На протяжении десятилетий Чекмагушевский район занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве. Только в этом году аграрии собрали свыше 180 тысяч тонн зерна. Что касается инвестиций, то за пять лет в экономику муниципалитета вложили более семи миллиардов рублей.