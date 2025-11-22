Интернет-издание «Аспекты Башкортостана» внесли в реестр иноагентов

Минюст постановил, что редакция распространяла недостоверную информацию о решениях российских органов власти и выступала против проведения спецоперации на Украине.

В определении ведомства также говорится, что издание принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. При этом основатель данного СМИ проживает за пределами России.

Эксперты отмечают, что в последнее время всё большее число людей не просто осуждает деятельность иноагентов, но и просит ужесточить меры борьбы с ними.

Об этом свидетельствуют и многие социологические исследования. Отношение заметно ухудшилось. Респонденты, которые раньше не имели однозначного мнения, стали более категоричны и критичны в отношении иноагентов. Это происходит на фоне укрепления национальной консолидации, которая еще в прошлые годы составила более 94%. То есть этот курс в обществе еще и однозначно поддерживают.

Артур Сулейманов, политолог
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ