Интернет-издание «Аспекты Башкортостана» внесли в реестр иноагентов

Минюст постановил, что редакция распространяла недостоверную информацию о решениях российских органов власти и выступала против проведения спецоперации на Украине.
В определении ведомства также говорится, что издание принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. При этом основатель данного СМИ проживает за пределами России.
Эксперты отмечают, что в последнее время всё большее число людей не просто осуждает деятельность иноагентов, но и просит ужесточить меры борьбы с ними.