Интернет-издание «Аспекты Башкортостана» внесли в реестр иноагентов

Об этом свидетельствуют и многие социологические исследования. Отношение заметно ухудшилось. Респонденты, которые раньше не имели однозначного мнения, стали более категоричны и критичны в отношении иноагентов. Это происходит на фоне укрепления национальной консолидации, которая еще в прошлые годы составила более 94%. То есть этот курс в обществе еще и однозначно поддерживают.

Артур Сулейманов, политолог