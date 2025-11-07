Жителей Башкирии осудят за убийство 14-летней давности

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Стерлитамакского района. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, и разбое. Преступление было совершено в марте 2011 года.

Как установило следствие, обвиняемые решили похитить деньги у своего знакомого. Они выманили его, пообещав помочь с покупкой автомобиля. Мужчину вывезли в лесную зону вблизи села Косяковка, нанесли удары руками, ногами и деревянными палками по голове и телу. После избиения они похитили у потерпевшего 73 тысячи рублей, а его тело закопали на месте преступления.

Несмотря на комплекс розыскных мероприятий, в течение многих лет найти пропавшего и установить обстоятельства его исчезновения не удавалось. Дело было раскрыто только в 2024–2025 годах.

Следователи-криминалисты СК совместно с оперативниками МВД заново проанализировали материалы уголовного дела, повторно допросили свидетелей и выявили новых.

В октябре 2024 года был задержан один из соучастников. Он дал признательные показания, но затем от них отказался. Останки погибшего были обнаружены в апреле 2025 года.

На данный момент оба обвиняемых вину не признали. Уголовное дело направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.