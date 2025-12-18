Снежные заносы, гололед и порывы ветра до 18 м/с ждут жителей Башкирии

Завтра, 19 декабря, на территории республики сохранится сложная погодная обстановка. Прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. Местами гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается снежный накат, гололедица и возможны снежные заносы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках до 1-2 км.