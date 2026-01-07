Несовершеннолетнего студента без прав задержали в Уфе

Вчера, 6 января, на улице Вологодской в Уфе сотрудники ГАИ остановили автомобиль «ВАЗ». Как выяснилось, за рулем находился несовершеннолетний студент одного из уфимских колледжей, не имеющий водительского удостоверения. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.