Врачи Уфы без операции вылечили пациента с раком прямой кишки

Врачи Республиканского онкодиспансера спасли 64-летнего мужчину с раком прямой кишки. Подробности лечение пациента рассказали в министерстве здравоохранения.
Мужчина обратился в медицинское учреждение после того, как заметил кровь и слизь в стуле. Обследование показало опухоль в прямой кишке пациента размером 45х22х29. Образование проросло в мышечный слой и дало метастазы в один из лимфатических узлов.
Для уменьшения опухоли перед последующим хирургическим вмешательством пациент начал проходить курс химио-лучевой терапии. В поле облучения также включили пораженный лимфоузел. Контрольное обследование показало полное исчезновение опухоли. Хирургическое вмешательство не потребовалось. Повторная биопсия стенки кишечника не выявила признаков заболевания.
Фото: министерство здравоохранения РБ.