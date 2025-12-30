Врачи Уфы без операции вылечили пациента с раком прямой кишки

Врачи Республиканского онкодиспансера спасли 64-летнего мужчину с раком прямой кишки. Подробности лечение пациента рассказали в министерстве здравоохранения.

Фото №1 - Врачи Уфы без операции вылечили пациента с раком прямой кишки

Мужчина обратился в медицинское учреждение после того, как заметил кровь и слизь в стуле. Обследование показало опухоль в прямой кишке пациента размером 45х22х29. Образование проросло в мышечный слой и дало метастазы в один из лимфатических узлов.

Для уменьшения опухоли перед последующим хирургическим вмешательством пациент начал проходить курс химио-лучевой терапии. В поле облучения также включили пораженный лимфоузел. Контрольное обследование показало полное исчезновение опухоли. Хирургическое вмешательство не потребовалось. Повторная биопсия стенки кишечника не выявила признаков заболевания.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии