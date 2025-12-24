Боец из Башкирии 8 дней полз к своим под обстрелом, чтобы выжить

Боец из Белокатайского района с позывным «Башкир», отец четверых детей и доброволец, прошел длительное лечение после тяжелого ранения.

В декабре прошлого года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в Луганскую народную республику, а затем в Курскую область. В ходе специальной военной операции боец выполнял задачи командования, занимался эвакуацией раненых и непосредственно участвовал в боевых действиях на передовой. Позже гвардии старшему матросу была доверена должность стрелка в 155-м подразделении морской пехоты в Курской области.

В этом году, в один из июньских дней, штурмовая бригада с участием военнослужащего выдвинулась на выполнение задач под Суджей в Курской области. Там они столкнулись с хорошо укрепленной позицией противника. В ходе ожесточенных боев «Башкир» получил пулевое ранение руки. На следующий день, во время атаки вражеского дрона, его нога была раздроблена осколками.

Истекая кровью, отважный боец проявил невероятное мужество и силу духа. Превозмогая боль, он сумел самостоятельно эвакуироваться с поля боя.

Все происходит в моменте. Оценив ситуацию, мысли были только о том, как отползти. Под постоянным обстрелом на линии боевого соприкосновения в течении восьми дней без еды и воды я преодолел многокилометровый путь до пункта эвакуации и смог выжить. позывной «Башкир»

Он не упустил шанс выжить — дома его ждали дети, а на передовой — товарищи. За жизнь солдата боролись военные медики нескольких госпиталей. Выдержав сложнейшие операции, военнослужащий был отправлен домой, чтобы набраться сил.

После долгой разлуки дети были бесконечно счастливы встрече с отцом. Его старший сын Данил сейчас проходит срочную службу в артиллерийских войсках в Тамбове. Дочь учится на третьем курсе по специальности «Повар-кондитер» в филиале Дуванского многопрофильного колледжа в селе Новобелокатай. Восьмиклассник Диас и шестиклассница Аделина продолжают учебу в школе.

Сейчас бойцу предстоит очередная операция по удалению оставшихся осколков, пишут в издании «Новый Белокатай».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).