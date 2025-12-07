В Башкирии ударят морозы до -16°С

Башкирию в ближайшие сутки ожидает снежная и прохладная погода с гололедицей.
По данным Башгидрометцентра, сегодня, 7 декабря, пройдет небольшой снег. Местами возможны гололед и гололедица на дорогах. На юге республики существенных осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем составит от -4 до +1°С.
В понедельник, 8 декабря, также прогнозируется небольшой снег. Ветер перейдет на северо-западный и северный, умеренный. Ночью и днем столбики термометров покажут от -6 до -11°С., а на северо-востоке похолодает до -16°С.