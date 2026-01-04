Спасатели Башкирии рассказали, как подготовиться к зимней прогулке

В праздничные выходные люди с удовольствием ходят в лес кататься на лыжах, путешествовать и просто гулять. Однако зимняя погода может быть опасной для таких развлечений. Спасатели Госкомитета по ЧС рассказали, что стоит сделать перед вылазкой в зимний лес.

Перед прогулкой жителей и гостей Башкирии просят обязательно обратить внимание на погодные условия.

Необходимо сообщить близким, когда путешественники планируют вернуться домой.

При желании кататься на лыжах за пределами города, необходимо выбрать места, где есть стабильный сигнал сотовой связи.

Перед тем как выйти на прогулку, нужно одеться тепло и комфортно; убедиться, что телефон полностью заряжен. Также спасатели рекомендуют захватить термос с горячим чаем.

В лесу не стоит отдаляться от дороги.