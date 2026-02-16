Реконструкция цирка и капремонт колледжей: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Реконструкция уфимского Госцирка и создание образовательно-производственных кластеров на базе башкирских колледжей. Эти и другие темы стали основными в повестке еженедельного оперативного совещания, которое провёл Радий Хабиров. Было отмечено, что республика привлекает миллиарды рублей федеральных средств на обновление объектов культуры и образования. Также при поддержке федерального софинансирования начнётся строительство Детской школы искусств в Кигинском районе. Какие ещё задачи Глава Башкортостана поставил министрам – в нашем сюжете.
С 2022 года на создание образовательно-производственных кластеров регион привлёк почти 2,5 млрд рублей федеральных денег. В текущем году откроют ещё восемь новых, доведя их количество до 27 – это лучший показатель в России. Кроме того, благодаря участию в проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» за последние годы удалось модернизировать 19 колледжей, создать в них современные учебные кабинеты и лаборатории, вовлечь работодателей в образовательный процесс.
Объём федерального финансирования культуры республики вырос более чем на 92%. Впервые в стране, при поддержке российского бюджета, в Кигинском районе построят Детскую школу искусств. Материально-техническую базу улучшат 21 учреждение культуры, в их числе Башдрамтеатр, татарский театр «Нур», Национальный музей республики, Историко-краеведческий музей в городе Агидели. В селе Малояз полным ходом идёт реконструкция музея Салавата Юлаева, который Радий Хабиров посетил во время рабочей поездки в муниципалитет.
Также в текущем году стартует масштабная и долгожданная реконструкция уфимского Госцирка. Первый транш составит почти 900 миллионов рублей.
Активно участвуют в вопросах благоустройства общественных пространств жители Белебеевского района. Об этом на оперативном совещании рассказал глава муниципалитета Азат Сахабиев. По программе поддержки местных инициатив реализовано 77 проектов на общую сумму около 100 млн рублей. Также в районе успешно работают федеральные и республиканские программы: «Формирование комфортной городской среды», «Башкирские дворики», «Атайсал», «Реальные дела», «Комплексное развитие сельских территорий».
В ходе оперативного совещания Радий Хабиров сообщил и о кадровых перестановках в правительстве: Министерство труда и социальной защиты населения республики возглавила Ольга Кабанова. Ленара Иванова, которая занимала этот пост более 15 лет, перешла на законотворческую работу в Госсобрании. Глава Башкортостана поблагодарил её за плодотворную государственную деятельность и вручил Орден Салавата Юлаева.