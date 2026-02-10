Жительница Башкирии запустила производство лапши благодаря господдержке

Социальный контракт как старт для успешного бизнеса. Жительница Давлекановского района Резида Лутфрахманова после сокращения на работе организовала производство домашней лапши. Государственная поддержка помогла ей не только встать на ноги, но и превратить семейный рецепт в успешный бизнес.
Это не просто рабочий момент, а ритуал, с которого начинается каждый новый день Резиды Лутфрахмановой. После сокращения на прежней работе женщина решила не искать новую, а создать своё дело. Выбор пал на то, что хорошо умела делать – домашнюю лапшу. Но для старта не хватало главного – средств на оборудование. Господдержка позволила закупить необходимое. В небольшом цехе появились профессиональный тестомес, раскатчик и просеиватель. Это сразу вывело производство на новый уровень.
Ручной труд сократился, а объёмы производства выросли в десятки раз: с 5-6 килограммов в месяц до 100. Сегодня ассортимент включает несколько видов лапши, а география продаж вышла далеко за пределы республики.
Сейчас производство домашней лапши в Давлеканово вышло на общероссийский уровень. Рост объёмов заставил Резиду Лутфрахманову искать новые рынки сбыта. Помимо местных магазинов, она сделала ставку на цифровые площадки. Теперь продукцию упаковывают в картонные коробки и отправляют через маркетплейсы и в другие города страны. Так цифровые технологии позволяют продвинуть традиционный домашний вкус.
Успех этого предприятия стал примером для других. Резида Фаннировна не только создала рабочие места, но и охотно делится опытом с теми, кто только задумывается о своём деле.
Социальный контракт помог Резиде Лутфрахмановой создать успешное предприятие. Теперь её бизнес – пример для других и точка роста. Но на этом предприниматель останавливаться не планирует. Уже подготовлены новые планы и расчёты, а следующая амбициозная цель – получить грант Главы Республики Башкортостан для дальнейшего расширения дела.