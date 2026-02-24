В Уфе прошло открытое командное первенство по фехтованию

В Центре спортивной подготовки по фехтованию республики прошло открытое командное первенство Уфы, посвящённое Дню защитника Отечества. Соревнования собрали юных спортсменов до 10 и до 12 лет. На дорожки фехтования в этот день выходили только представители башкирской столицы, но от этого конкуренции и эмоций меньше не стало.

Особенностью соревнований стали необычные правила: спортсмены фехтовали до пяти побед в круг. Результаты подводили в командном зачёте отдельно среди шпажистов и рапиристов до 10 и до 12 лет.