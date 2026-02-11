Радий Хабиров встретился с семьями погибших бойцов СВО из Учалинского района

Сегодня Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Учалинского района. Руководитель республики выразил искренние соболезнования родным и вручил им ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы награждены посмертно за мужество и героизм.