Радий Хабиров встретился с семьями погибших бойцов СВО из Учалинского района

Сегодня Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Учалинского района. Руководитель республики выразил искренние соболезнования родным и вручил им ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы награждены посмертно за мужество и героизм.
Родственники военнослужащих поблагодарили Радия Хабирова за внимание к семьям и личное участие в решении проблем. Глава региона отметил, что в Башкортостане действует широкий комплекс мер поддержки данной категории граждан.