Боец СВО из Башкирии: «В первый день мира буду плакать»

После завершения контракта штурмовик спецназа «Ахмат» из Уфы вернулся домой и занялся патриотическим воспитанием молодежи, а также помощью в сборе гуманитарных грузов для бойцов.
Дома его ждали мама, младший брат Артур и 11-летняя дочь Индира. О родных боец с теплотой рассказал изданию «Куюргаза». С особым трепетом и уважением он говорил о маме, которая одна поднимала сыновей.
Особое место в сердце военнослужащего занимает память о прадедушке – фронтовике Ахкяметдине Сарвартдиновиче Шарафутдинове. Он дошел до Берлина, но тяжелое ранение, полученное на войне, напомнило о себе спустя годы. В 1953 году прадед ушел из жизни.
Цели спецоперации военнослужащему объяснять было не нужно. Со школьных лет он интересовался историей и внимательно следил за событиями на Украине.
Подразделение, в котором служил боец, было интернациональным и очень дружным. Христиане и мусульмане жили как братья. По словам военнослужащего, в спецназе ценят не вероисповедание, а человеческие качества. Девиз подразделения гласит: «Ахмат – сила, Россия – мощь, Бог един».
Боец признался, чо в первый день мира будет плакать и вспоминать ребят, которые не доживут до Победы.
Напомним, что сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Куюргаза».