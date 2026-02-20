Боец СВО из Башкирии: «В первый день мира буду плакать»

После завершения контракта штурмовик спецназа «Ахмат» из Уфы вернулся домой и занялся патриотическим воспитанием молодежи, а также помощью в сборе гуманитарных грузов для бойцов.

Дома его ждали мама, младший брат Артур и 11-летняя дочь Индира. О родных боец с теплотой рассказал изданию «Куюргаза». С особым трепетом и уважением он говорил о маме, которая одна поднимала сыновей.

Особое место в сердце военнослужащего занимает память о прадедушке – фронтовике Ахкяметдине Сарвартдиновиче Шарафутдинове. Он дошел до Берлина, но тяжелое ранение, полученное на войне, напомнило о себе спустя годы. В 1953 году прадед ушел из жизни.

Решение пойти на СВО я принимал осознанно, год готовился. Мама очень переживала, отговаривала, плакала, сначала спрятала документы, а потом сдалась. Поняла, что не отступлю. Заключил контракт со спецназом «Ахмат». На тот момент многие друзья уже были на СВО, одобрили и отреагировали одинаково: «Красавчик. Молодец». позывной «Родной»

Цели спецоперации военнослужащему объяснять было не нужно. Со школьных лет он интересовался историей и внимательно следил за событиями на Украине.

Мне не нужно было объяснять, ради кого мы воюем. Если кто-то забыл, пусть перечитает историю. Сам я на днях смотрел российские кинокартины «Август», «Блиндаж» про Великую Отечественную войну. позывной «Родной»

Подразделение, в котором служил боец, было интернациональным и очень дружным. Христиане и мусульмане жили как братья. По словам военнослужащего, в спецназе ценят не вероисповедание, а человеческие качества. Девиз подразделения гласит: «Ахмат – сила, Россия – мощь, Бог един».

Командиры наши – это офицеры примерно 30 – 40 лет – грамотно обучали выполнять поставленные задачи, укрепляли моральный дух солдат. Назову своих смелых братьев по оружию: Асхат с позывным Джихад, чеченец Руслан, которому подобрали русский позывной Макар, мой друг якут Борис с позывным Зима, Алексей из Челябинска с позывным Керды. Он из группы эвакуации, на растяжке подорвался, слава Богу, уцелел, потом в госпитале восстанавливался. Не скрою, были моменты, когда там меня эмоционально выворачивало, душа выла беззвучно, будто разрывалась. Мы сильные воины, но мы не железные, там все пропускаешь через сердце. позывной «Родной»

Боец признался, чо в первый день мира будет плакать и вспоминать ребят, которые не доживут до Победы.

