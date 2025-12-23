Башкирия будет сотрудничать с Московским авиационным институтом

Для нас важно, чтобы у нашего Уфимского университета науки и технологий были партнёрские отношения с МАИ. Мы обсудили целый ряд точек сотрудничества, где могли бы использовать уникальные возможности вуза – это и целевое обучение, и подготовка аспирантов, и защита диссертаций. Это совместные большие инновационные проекты в рамках деятельности передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан