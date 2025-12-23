Башкирия будет сотрудничать с Московским авиационным институтом

Глава Башкортостана встретился с академиком Российской академии наук, доктором технических наук, ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном. На повестке – укрепление сотрудничества республики с одним из ведущих технических вузов России.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы совместных проектов в области авиации, космических систем и беспилотной авиации. Радий Хабиров ознакомился с лабораториями центра космических технологий и авиационной техники института.
В 2025 году Башкортостан вошёл в пятёрку регионов по количеству поступивших в Московский авиационный институт, где на данный момент обучаются 169 студентов из республики. В рамках визита Глава Башкортостана стал единственным из руководителей регионов, принявшим участие в записи интервью для федерального медиапроекта «Высший пилотаж», освещающего трансформацию высшего образования в стране.