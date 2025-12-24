В Башкирии отказали в помиловании осужденным за убийство и наркотики

В комиссии по помилованию при Госсобрании РБ рассмотрели два ходатайства. Заседание провел председатель Курултая Константин Толкачев, и по обоим делам было принято решение об отказе.

Первое прошение поступило от жительницы Башкирии, осужденной за убийство. Преступление произошло на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры мужчина, угрожая ножом, требовал от женщины развестись с мужем. В ходе потасовки она смогла перехватить оружие и нанесла ему удар в область сердца, от которого он скончался.

Суд первоначально назначил ей 6 лет лишения свободы, позже срок был сокращен до 5 лет и 8 месяцев — суд учел явку с повинной, помощь следствию и попытки оказать первую помощь пострадавшему. Однако, учитывая тяжесть содеянного, комиссия в помиловании отказала.

Второе ходатайство подавала студентка, приговоренная к 5 годам колонии за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Девушку задержали с поличным вместе с однокурсницей в момент раскладки «закладок». При ней было обнаружено 30 пакетиков с запрещенным веществом.