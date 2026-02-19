В Башкирии прошло первенство по плаванию памяти воинов-интернационалистов

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Богатырь» встретились более 60 пловцов. Мероприятие посвятили 37-й годовщине вывода войск из Афганистана и памяти воина-интернационалиста Тимерьяна Ражапова, погибшего в зоне СВО.

Спортсмены из Абзелиловского, Баймакского районов, а также городов Баймак и Сибай почтили память вместе с родными и близкими героя. Первыми на старт вышли пловцы от 7 до 56 лет. Кто-то с первых метров вырывался вперед, другие изо всех сил старались не отставать от лидеров.