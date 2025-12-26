«Не было страпа»: в Уфе 22-летний рабочий получил тяжелую травму

В Уфе завершили расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 22-летний помощник бурильщика капитального ремонта скважин.

По данным Гострудинспекции, инцидент произошел 8 мая на территории ремонтируемой скважины. Во время демонтажа оборудования потребовалось приподнять превентор — тяжелое противовыбросовое устройство. В процессе нижняя часть стойки зацепилась, и груз сорвался, придавив правую ногу рабочего. Пострадавшего с тяжелой травмой госпитализировали в Дюртюлинскую ЦРБ.

Расследование установило, что на момент происшествия бригада не была обеспечена необходимым стропом для безопасного перемещения превентора. Также помощник бурильщика не применил вспомогательный крючок при развороте груза и находился в опасной зоне.