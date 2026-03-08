Денис Мантуров посетил Уфу с рабочим визитом

Федеральный центр продолжит оказывать поддержку промышленного сектора Башкортостана через инструменты, хорошо известные в регионе. Об этом во время встречи с главой республики заявил Денис Мантуров. Первый заместитель председателя Правительства России побывал в Уфе с рабочим визитом. Вице-премьер и Радий Хабиров посетили ряд ведущих инновационных предприятий региона и обсудили перспективы развития отрасли.
ОДК-УМПО – одно из важнейших для российской оборонки предприятий. Первому заместителю председателя Правительства рассказали о возможностях крупнейшего в стране разработчика и производителя авиационных турбореактивных двигателей. Здесь выпускают более трети деталей и узлов новейшего двигателя ПД-14 для лайнера МС-21, серийных и перспективных вертолетных агрегатов, а также индустриальных – для газотранспортной отрасли. Денису Мантурову показали не только цеха, но и производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех», где готовят специалистов востребованных рабочих профессий для двигателестроения.
Для Уфимского трансформаторного завода приезд Дениса Мантурова – это возможность рассказать о себе на федеральном уровне и подтвердить готовность выпускать ещё больше оборудования для нужд страны. Здесь производят силовые трансформаторы классом напряжения до 500 киловольт. Но планы – амбициознее.
Вопрос с импортозамещением здесь практически решён. Теперь задача – сократить себестоимость выпуска трансформаторов без потери качества продукции. Денис Мантуров и Радий Хабиров осмотрели основные технологические участки, пообщались с работниками предприятия, поинтересовались условиями труда.
На базе Уфимского трансформаторного завода развернулась выставка достижений промышленности республики. Здесь и производители оборудования для нефтяной промышленности, и предприятия, выпускающие компоненты для беспилотной авиации. Также на экспозиции представили станкостроительный кластер.
Своими научными достижениями и наработками с первым зампредом Правительства страны поделились 9 компаний. Денису Мантурову в частности представили проект по созданию перспективного двигателя для беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования. Его планируют реализовать в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Здесь же на выставке продемонстрировали поршневые двигатели для дронов исключительно из отечественных комплектующих.
Руководитель научно-производственного предприятия «Полигон» Тагир Якубов рассказал о производстве высокотехнологичного радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования для нужд операторов связи.
Все представленные разработки Денис Мантуров назвал перспективными для страны. Более детально о развитии отрасли в Башкортостане говорили уже во время протокольной встречи с главой региона.
Благодаря системной поддержке Правительства России промышленность Башкортостана устойчиво развивается, отметил Радий Хабиров. И республика с таким вниманием от федеральных властей уверенно смотрит в будущее.
Это также одно из перспективных направлений, которое позволит ещё больше укрепить технологический суверенитет России. Эксперты не сомневаются, что Башкортостан справится с очередной государственной задачей. Учитывая, что республика демонстрирует высокую динамику в области развития промышленности, лидирует по количеству индустриальных и технопарков.
Как не раз отмечал сам Радий Хабиров, именно крепкая экономика – залог развития всех остальных сфер жизни, в том числе – поддержки участников СВО. Денис Мантуров поблагодарил главу региона за помощь, которую Башкортостан оказывает воинам на передовой. Первый вице-премьер Правительства страны принял участие в отправке очередной гуманитарной колонны – уже 174-й по счету, которая доставит все самое необходимое для солдат в зону проведения специальной военной операции.