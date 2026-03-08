Денис Мантуров посетил Уфу с рабочим визитом

Федеральный центр продолжит оказывать поддержку промышленного сектора Башкортостана через инструменты, хорошо известные в регионе. Об этом во время встречи с главой республики заявил Денис Мантуров. Первый заместитель председателя Правительства России побывал в Уфе с рабочим визитом. Вице-премьер и Радий Хабиров посетили ряд ведущих инновационных предприятий региона и обсудили перспективы развития отрасли.

ОДК-УМПО – одно из важнейших для российской оборонки предприятий. Первому заместителю председателя Правительства рассказали о возможностях крупнейшего в стране разработчика и производителя авиационных турбореактивных двигателей. Здесь выпускают более трети деталей и узлов новейшего двигателя ПД-14 для лайнера МС-21, серийных и перспективных вертолетных агрегатов, а также индустриальных – для газотранспортной отрасли. Денису Мантурову показали не только цеха, но и производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех», где готовят специалистов востребованных рабочих профессий для двигателестроения.

Для Уфимского трансформаторного завода приезд Дениса Мантурова – это возможность рассказать о себе на федеральном уровне и подтвердить готовность выпускать ещё больше оборудования для нужд страны. Здесь производят силовые трансформаторы классом напряжения до 500 киловольт. Но планы – амбициознее.

Мы в прошлом году освоили новую номенклатуру 330 и 500 киловольт. В этом году мы продолжаем освоение новой номенклатуры, мы проводим модернизацию нашего производства испытательной станции и будем готовы к концу четвертого квартала выпускать силовые трансформаторы до 750 киловольт и силовые реакторы также до 750 киловольт. Дмитрий Пырков, директор Уфимского трансформаторного завода

Вопрос с импортозамещением здесь практически решён. Теперь задача – сократить себестоимость выпуска трансформаторов без потери качества продукции. Денис Мантуров и Радий Хабиров осмотрели основные технологические участки, пообщались с работниками предприятия, поинтересовались условиями труда.

На базе Уфимского трансформаторного завода развернулась выставка достижений промышленности республики. Здесь и производители оборудования для нефтяной промышленности, и предприятия, выпускающие компоненты для беспилотной авиации. Также на экспозиции представили станкостроительный кластер.

Своими научными достижениями и наработками с первым зампредом Правительства страны поделились 9 компаний. Денису Мантурову в частности представили проект по созданию перспективного двигателя для беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования. Его планируют реализовать в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Здесь же на выставке продемонстрировали поршневые двигатели для дронов исключительно из отечественных комплектующих.

Руководитель научно-производственного предприятия «Полигон» Тагир Якубов рассказал о производстве высокотехнологичного радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования для нужд операторов связи.

Здесь представлено оборудование, которое необходимо для реализации высокоскоростной системы передачи в центрах обработки данных. Также представлены коммутаторы серии «Инзер», которые необходимы для организации автоматизированных систем управления технологическими процессами. Тагир Якубов, учредитель научно-производственного предприятия «Полигон»

Все представленные разработки Денис Мантуров назвал перспективными для страны. Более детально о развитии отрасли в Башкортостане говорили уже во время протокольной встречи с главой региона.

Рассчитываю на то, что те задачи, те вопросы, которые мы сегодня обсудили непосредственно с руководителями предприятий под вашим чутким контролем – вы всегда к этому относитесь очень внимательно, к развитию предприятий – будут все направления реализованы. Денис Мантуров, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Благодаря системной поддержке Правительства России промышленность Башкортостана устойчиво развивается, отметил Радий Хабиров. И республика с таким вниманием от федеральных властей уверенно смотрит в будущее.

Спасибо большое. Спасибо, во-первых, за визит. Мы постарались показать основные направления промышленной политики нашей республики. В дополнение еще по национальному проекту хочу сказать и хотел вам еще сегодня доложить: мы активно занимаемся тем направлением, где химия и новые материалы. Потому что у нас в структуре промышленности нефтехимия занимает особое место, поэтому я хотел вам тоже представить этот проект и попросить помощи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это также одно из перспективных направлений, которое позволит ещё больше укрепить технологический суверенитет России. Эксперты не сомневаются, что Башкортостан справится с очередной государственной задачей. Учитывая, что республика демонстрирует высокую динамику в области развития промышленности, лидирует по количеству индустриальных и технопарков.

Всему этому способствуют созданные в республике специальные институты, специальные инструменты. Например, это особая экономическая зона «Алга», это несколько территорий опережающего социально-экономического развития, технопарки и так далее. Не зря мы удостоились приезда высокого должностного лица, надеюсь, это даст новый импульс развитию экономики нашей республики. Рустам Камалов, доцент Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации