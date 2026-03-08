Денис Мантуров посетил Уфу с рабочим визитом

Федеральный центр продолжит оказывать поддержку промышленного сектора Башкортостана через инструменты, хорошо известные в регионе. Об этом во время встречи с главой республики заявил Денис Мантуров. Первый заместитель председателя Правительства России побывал в Уфе с рабочим визитом. Вице-премьер и Радий Хабиров посетили ряд ведущих инновационных предприятий региона и обсудили перспективы развития отрасли.

ОДК-УМПО – одно из важнейших для российской оборонки предприятий. Первому заместителю председателя Правительства рассказали о возможностях крупнейшего в стране разработчика и производителя авиационных турбореактивных двигателей. Здесь выпускают более трети деталей и узлов новейшего двигателя ПД-14 для лайнера МС-21, серийных и перспективных вертолетных агрегатов, а также индустриальных – для газотранспортной отрасли. Денису Мантурову показали не только цеха, но и производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех», где готовят специалистов востребованных рабочих профессий для двигателестроения.

Для Уфимского трансформаторного завода приезд Дениса Мантурова – это возможность рассказать о себе на федеральном уровне и подтвердить готовность выпускать ещё больше оборудования для нужд страны. Здесь производят силовые трансформаторы классом напряжения до 500 киловольт. Но планы – амбициознее.

Мы в прошлом году освоили новую номенклатуру 330 и 500 киловольт. В этом году мы продолжаем освоение новой номенклатуры, мы проводим модернизацию нашего производства испытательной станции и будем готовы к концу четвертого квартала выпускать силовые трансформаторы до 750 киловольт и силовые реакторы также до 750 киловольт.

Дмитрий Пырков, директор Уфимского трансформаторного завода

Вопрос с импортозамещением здесь практически решён. Теперь задача – сократить себестоимость выпуска трансформаторов без потери качества продукции. Денис Мантуров и Радий Хабиров осмотрели основные технологические участки, пообщались с работниками предприятия, поинтересовались условиями труда.

На базе Уфимского трансформаторного завода развернулась выставка достижений промышленности республики. Здесь и производители оборудования для нефтяной промышленности, и предприятия, выпускающие компоненты для беспилотной авиации. Также на экспозиции представили станкостроительный кластер.

Своими научными достижениями и наработками с первым зампредом Правительства страны поделились 9 компаний. Денису Мантурову в частности представили проект по созданию перспективного двигателя для беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования. Его планируют реализовать в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Здесь же на выставке продемонстрировали поршневые двигатели для дронов исключительно из отечественных комплектующих.

Фото №1 - Денис Мантуров посетил Уфу с рабочим визитом

Руководитель научно-производственного предприятия «Полигон» Тагир Якубов рассказал о производстве высокотехнологичного радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования для нужд операторов связи.

Здесь представлено оборудование, которое необходимо для реализации высокоскоростной системы передачи в центрах обработки данных. Также представлены коммутаторы серии «Инзер», которые необходимы для организации автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Тагир Якубов, учредитель научно-производственного предприятия «Полигон»

Все представленные разработки Денис Мантуров назвал перспективными для страны. Более детально о развитии отрасли в Башкортостане говорили уже во время протокольной встречи с главой региона.

Рассчитываю на то, что те задачи, те вопросы, которые мы сегодня обсудили непосредственно с руководителями предприятий под вашим чутким контролем – вы всегда к этому относитесь очень внимательно, к развитию предприятий – будут все направления реализованы.

Денис Мантуров, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Благодаря системной поддержке Правительства России промышленность Башкортостана устойчиво развивается, отметил Радий Хабиров. И республика с таким вниманием от федеральных властей уверенно смотрит в будущее.

Спасибо большое. Спасибо, во-первых, за визит. Мы постарались показать основные направления промышленной политики нашей республики. В дополнение еще по национальному проекту хочу сказать и хотел вам еще сегодня доложить: мы активно занимаемся тем направлением, где химия и новые материалы. Потому что у нас в структуре промышленности нефтехимия занимает особое место, поэтому я хотел вам тоже представить этот проект и попросить помощи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это также одно из перспективных направлений, которое позволит ещё больше укрепить технологический суверенитет России. Эксперты не сомневаются, что Башкортостан справится с очередной государственной задачей. Учитывая, что республика демонстрирует высокую динамику в области развития промышленности, лидирует по количеству индустриальных и технопарков.

Всему этому способствуют созданные в республике специальные институты, специальные инструменты. Например, это особая экономическая зона «Алга», это несколько территорий опережающего социально-экономического развития, технопарки и так далее. Не зря мы удостоились приезда высокого должностного лица, надеюсь, это даст новый импульс развитию экономики нашей республики.

Рустам Камалов, доцент Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Как не раз отмечал сам Радий Хабиров, именно крепкая экономика – залог развития всех остальных сфер жизни, в том числе – поддержки участников СВО. Денис Мантуров поблагодарил главу региона за помощь, которую Башкортостан оказывает воинам на передовой. Первый вице-премьер Правительства страны принял участие в отправке очередной гуманитарной колонны – уже 174-й по счету, которая доставит все самое необходимое для солдат в зону проведения специальной военной операции.

