Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Учалинский район

В Учалах открылась новая современная детская поликлиника. Глава республики оценил новый корпус в рамках своей рабочей поездки в муниципалитет. Медучреждение сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. Также точками посещения руководителя региона стали строительная площадка хирургического корпуса и обновлённая коррекционная школа-интернат. О развитии социальных объектов района – в нашем сюжете.
Алиса и Рустам Магафуровы – молодые родители: у них двое маленьких детей с небольшой разницей в возрасте. Социальная инфраструктура для семьи – не просто слова, им важно, чтобы все специалисты были в одном месте и рядом с домом. Новая поликлиника соответствует этим критериям.
Глава республики лично оценил новый корпус, построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сумма вложений – более 600 миллионов рублей, значительная часть – из федерального бюджета.
Поликлиника сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. Оборудование здесь с искусственным интеллектом: техника, которая поможет ставить диагнозы быстрее и точнее. Для города это скачок в детской медицине.
Следующая точка маршрута – хирургический корпус. Стройка началась в 2019 году и едва не остановилась: банкротство подрядчика, пандемия, рост цен. В 2021 году республика выделила 500 миллионов рублей и добавила средства на новейшее оборудование. В диагностическом отделении смогут принимать до 150 пациентов в день, травмпункт рассчитан на 70 человек.
Также глава республики посетил Учалинскую коррекционную школу-интернат, которая помогает детям с различными особенностями развития. В 2024-2025 годах в корпусе на улице Горького был завершён масштабный капитальный ремонт стоимостью более 87 миллионов рублей.
Учреждение, работающее с 1997 года, располагается в двух корпусах и принимает ребят из Учалинского района и других территорий – всего более 200 детей.
В этом году модернизация продолжится: начат капитальный ремонт первого корпуса школы на улице Муртазина. Эти преобразования направлены на то, чтобы создать для детей максимально комфортные условия для обучения, развития и социализации.
В это же рабочей поездке – встреча с главными врачами Зауралья. Разговор был посвящён самому насущному в медицине.
Завершилась поездка посещением уникального монумента. Это единственная в стране композиция, где всадник оседлал льва. Автор – местный художник, вес монументальной скульптуры – две тонны. Установка стала финалом проекта «Путь Урал-батыра». Героический постамент – визитная карточка города.