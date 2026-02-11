Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Учалинский район

В Учалах открылась новая современная детская поликлиника. Глава республики оценил новый корпус в рамках своей рабочей поездки в муниципалитет. Медучреждение сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. Также точками посещения руководителя региона стали строительная площадка хирургического корпуса и обновлённая коррекционная школа-интернат. О развитии социальных объектов района – в нашем сюжете.

Алиса и Рустам Магафуровы – молодые родители: у них двое маленьких детей с небольшой разницей в возрасте. Социальная инфраструктура для семьи – не просто слова, им важно, чтобы все специалисты были в одном месте и рядом с домом. Новая поликлиника соответствует этим критериям.

Глава республики лично оценил новый корпус, построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сумма вложений – более 600 миллионов рублей, значительная часть – из федерального бюджета.

Поликлиника сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. Оборудование здесь с искусственным интеллектом: техника, которая поможет ставить диагнозы быстрее и точнее. Для города это скачок в детской медицине.

Следующая точка маршрута – хирургический корпус. Стройка началась в 2019 году и едва не остановилась: банкротство подрядчика, пандемия, рост цен. В 2021 году республика выделила 500 миллионов рублей и добавила средства на новейшее оборудование. В диагностическом отделении смогут принимать до 150 пациентов в день, травмпункт рассчитан на 70 человек.

Самое главное – здание мы построили. Теперь начнём работу по его оснащению самым современным оборудованием. Важно, чтобы медицинские услуги высокого качества получали не только жители столицы, но и отдалённых районов и городов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также глава республики посетил Учалинскую коррекционную школу-интернат, которая помогает детям с различными особенностями развития. В 2024-2025 годах в корпусе на улице Горького был завершён масштабный капитальный ремонт стоимостью более 87 миллионов рублей.

Учреждение, работающее с 1997 года, располагается в двух корпусах и принимает ребят из Учалинского района и других территорий – всего более 200 детей.

В этом году модернизация продолжится: начат капитальный ремонт первого корпуса школы на улице Муртазина. Эти преобразования направлены на то, чтобы создать для детей максимально комфортные условия для обучения, развития и социализации.

В это же рабочей поездке – встреча с главными врачами Зауралья. Разговор был посвящён самому насущному в медицине.

Мы сейчас ищем деньги, чтобы завершить работы в хирургическом корпусе, строительная готовность высокая. Надо поликлинику сделать, поскольку здесь экономика хорошо работает, людям есть где работать. Хороший район, хорошие люди, я считаю, что это опорный район нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан