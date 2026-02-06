Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Салаватский район

Новый объект в рамках нацпроекта. В ходе рабочей поездки в Салаватский район Глава Башкортостана принял участие в открытии женской консультации. Модульная конструкция построена с учётом требований к процессам оказания медицинской помощи и бережливого производства. Проект, разработанный в нашем регионе, был признан Минздравом России лучшим в стране и рекомендован к тиражированию в остальных субъектах.

Василиса Багаутдинова стала одним из первых пациентов новой женской консультации в Малоязе: девушка ждёт второго ребёнка. Обследование ей провели на современном оборудовании и в комфортных условиях. По словам местной жительницы, она даже не ожидала, что здание получится таким красивым и удобным.

Здесь просторно, тепло, что важно для беременных. Много специалистов разных работают. Василиса Багаутдинова, жительница с. Малояз

Врачебные кабинеты, условия, созданные для пациентов, оценил и глава республики. В рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» медучреждение оснастили специализированным оборудованием для УЗИ-диагностики, маммографии, кольпоскопии и лабораторных исследований.

Сегодня в Малоязе мы открыли первую модульную женскую консультацию. Такие же объекты запустили по видеосвязи в Хайбуллинском, Балтачевском и Караидельском районах. Мамочкам в них будет очень комфортно. Есть и диагностика, и лечение, и дневной стационар. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подобные модульные женские консультации откроются не только в Башкортостане. Проект, разработанный в республике, признан лучшим в стране и будет растиражирован.

Женская консультация в Малоязе стала первым подобным объектом в России, открытым в рамках национального проекта «Семья». Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену и будет обслуживать 12 тысяч жительниц района.

В рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в Малоязе ведётся капитальный ремонт музея Салавата Юлаева. Работы начались в марте прошлого года. Строители уже смонтировали новую кровлю, фасад и входную группу, установили новые окна, заменили канализацию и водопровод. В этом году планируют завершить внутренние работы.

Первое, то, что нужно было сделать – конечно, навести порядок с сетями, крышей, фасадом. Всё было в безобразном состоянии. Сейчас приступили к отделочным работам. В следующем году благоустроим и прилегающую территорию, чтобы было красиво – это всё-таки парковая зона. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Экспозиция музея полностью изменится, потому что она была создана более 20 лет назад. После ремонта в экспозиции будут использованы современные технологии, чтобы и детям тут было интересно. Рустам Исхаков, директор Национального музея Республики Башкортостан

Ещё один долгожданный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и стадионом. Малояз – достаточно большое село, и после завершения строительных работ у жителей появится возможность заниматься разными видами спорта в комфортных условиях.

Также в рамках рабочей поездки в Салаватский район Радий Хабиров встретился с родственниками погибших участников СВО. Глава Башкортостана выразил соболезнования родителям и жёнам героев, передал им ордена Минигали Шаймуратова, которыми военнослужащие были удостоены посмертно.

Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача – помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, жён и детей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан