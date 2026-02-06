Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Салаватский район

Новый объект в рамках нацпроекта. В ходе рабочей поездки в Салаватский район Глава Башкортостана принял участие в открытии женской консультации. Модульная конструкция построена с учётом требований к процессам оказания медицинской помощи и бережливого производства. Проект, разработанный в нашем регионе, был признан Минздравом России лучшим в стране и рекомендован к тиражированию в остальных субъектах.
Василиса Багаутдинова стала одним из первых пациентов новой женской консультации в Малоязе: девушка ждёт второго ребёнка. Обследование ей провели на современном оборудовании и в комфортных условиях. По словам местной жительницы, она даже не ожидала, что здание получится таким красивым и удобным.
Врачебные кабинеты, условия, созданные для пациентов, оценил и глава республики. В рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» медучреждение оснастили специализированным оборудованием для УЗИ-диагностики, маммографии, кольпоскопии и лабораторных исследований.
Подобные модульные женские консультации откроются не только в Башкортостане. Проект, разработанный в республике, признан лучшим в стране и будет растиражирован.
Женская консультация в Малоязе стала первым подобным объектом в России, открытым в рамках национального проекта «Семья». Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену и будет обслуживать 12 тысяч жительниц района.
В рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в Малоязе ведётся капитальный ремонт музея Салавата Юлаева. Работы начались в марте прошлого года. Строители уже смонтировали новую кровлю, фасад и входную группу, установили новые окна, заменили канализацию и водопровод. В этом году планируют завершить внутренние работы.
Ещё один долгожданный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и стадионом. Малояз – достаточно большое село, и после завершения строительных работ у жителей появится возможность заниматься разными видами спорта в комфортных условиях.
Также в рамках рабочей поездки в Салаватский район Радий Хабиров встретился с родственниками погибших участников СВО. Глава Башкортостана выразил соболезнования родителям и жёнам героев, передал им ордена Минигали Шаймуратова, которыми военнослужащие были удостоены посмертно.
Радий Хабиров подчеркнул, что республика окажет всю необходимую помощь семьям и детям военнослужащих, а память о героях будет увековечена. Это первоочередная задача для руководителей всех муниципалитетов.