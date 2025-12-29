В Башкирии снегоход с ребенком потерялся в поле

В Ишимбайском районе накануне вечером экстренно организовали поиски мужчины и ребенка, которые уехали кататься на снегоходе и перестали выходить на связь. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, родственники обратились в «Систему-112», после чего к поискам подключились спасатели.
К счастью, пропавшие самостоятельно вернулись домой. Помощь врачей им не понадобилась.
Экстренные службы напоминают: при планировании поездок в темное время суток или в малолюдную местность обязательно сообщайте близким свой маршрут и ориентировочное время прибытия. Также проверьте заряд мобильного телефона и возьмите с собой портативный аккумулятор — это позволит в случае непредвиденной ситуации быстро вызвать помощь.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.