В Башкирии снегоход с ребенком потерялся в поле

В Ишимбайском районе накануне вечером экстренно организовали поиски мужчины и ребенка, которые уехали кататься на снегоходе и перестали выходить на связь. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, родственники обратились в «Систему-112», после чего к поискам подключились спасатели.