Лилия Гумерова и Айрат Рахматуллин приняли участие в акции «Ёлка желаний»

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний». Он поздравил 8-летнюю Амиру из Иглинского района. Девочка хотела получить подарок-сюрприз, и глава Минздрава подарил ей настоящую домашнюю лабораторию. Теперь Амира сможет проводить эксперименты, опыты с интересными и безопасными реагентами.

Но на этом сюрпризы не закончились. Второй частью подарка стала экскурсия в лабораторию Уфимского медицинского колледжа. Здесь юной жительнице Иглинского района помогли определить уровень содержания нитратов в овощах и фруктах, центрифугировать биологические жидкости, научили исследовать под микроскопом разные препараты. Также девочка смогла замешать разные растворы и получить элементарные реакции.