Радий Хабиров принял участие в совещании по итогам 2025 года в сфере образования

Глава Башкортостана принял участие в совещании по итогам 2025 года в сфере образования, которое провел заместитель председателя Правительства страны Дмитрий Чернышенко. Участниками стали руководители всех субъектов и профильных ведомств.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернаторов регионов-лидеров, где успешно реализуют нацпроект «Молодёжь и дети». В 2025 году в республике отремонтировали 39 зданий образовательных организаций, ввели в эксплуатацию три новые школы. Башкортостан – в пятерке лидеров по завершению капитального ремонта школ к началу учебного года. Регион также наверху списка и по числу создания новых образовательно-производственных кластеров – их уже 19.