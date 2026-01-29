В Уфе поймали 16-летнего шумахера без прав

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, на улице Города Галле инспекторы ДПС остановили отечественный автомобиль. За рулем оказался 16-летний парень, не имеющий права управления транспортом. На место происшествия вызвали мать подростка. Автомобиль отправили на спецстоянку.

В отношении юноши составили административные протоколы за ряд нарушений. Дело о неисполнении родительских обязанностей передали в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сам подросток может оказаться на учете в подразделении полиции.