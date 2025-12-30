«Салават Юлаев» сразится с минским «Динамо» на домашнем льду

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня в домашнем матче встретится с минским «Динамо». Игра начнется в 19:00, прямая трансляция начнётся на телеканале БСТ в 18:45.

На игре пройдёт традиционный новогодний «Мишкопад» для помощи тяжелобольным детям. Желающие участвовать в благотворительной акции смогут приобрести мягкую игрушку и бросить её на лёд в конце матча. Вырученные средства будут направлены подопечным фонда «Изгелек» – Лизе и Матвею Багровым.