В Башкирии в праздники усилен контроль за вывозом мусора

За несвоевременный вывоз мусора региональным операторам могут грозить штрафы. В новогодние каникулы работа по уборке ТКО находится на особом контроле. Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов проинспектировал работу коммунальщиков на дворовых территориях столицы.

В связи с праздниками количество выбрасываемых отходов увеличивается. Некоторые жители жаловались на несвоевременную уборку в соцсетях. В ведомстве стараются оперативно реагировать на обращения.

Всего в республике работают четыре региональных оператора по уборке мусора. Привлечено 436 единиц техники, что на порядок больше прошлогоднего периода. В городах и райцентрах вывоз должен осуществляться ежедневно, в остальных населенных пунктах – раз в три дня.