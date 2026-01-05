Из-за метели в Башкирии закрыли несколько трасс

В республике из-за резкого ухудшения погодных условий вводятся временные ограничения движения для грузового транспорта и автобусов.
По данным ГАИ, ограничения действуют с 16:30 5 января на пяти автодорогах:
- Магнитогорск – Ира (с 84 по 393 км): Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский, Куюргазинский районы;
- Юлдыбаево – Акъяр – Сара (с 0 по 80 км): Зилаирский и Хайбуллинский районы;
- Уфа – Инзер – Белорецк» (с 67 по 204 км): Архангельский и Белорецкий районы;
- Сибай — Акъяр (с 0 по 102 км): Баймакский и Хайбуллинский районы;
- трасса «Уфа — Оренбург» (со 112 по 274 км, участок Стерлитамак — Новомурапталово).
Ограничения планируется снять 6 января в 09:00.