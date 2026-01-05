В Уфе из-за снегопада коммунальщики работают в усиленном режиме

Снежная погода в республике, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки сохранится. Работники дорожных служб и коммунальной сферы говорят, что при необходимости будут трудиться в усиленном режиме. Минувшей ночью на улицах Уфы работали почти 190 единиц техники и более 320 человек. Сегодня ликвидация последствий снегопада и метели продолжилась.

Порывы ветра до 20 метров в секунду, снег и метель. Уже накануне утром стало понятно, что в республику пришёл циклон. А к вечеру уфимские улицы накрыло белым покрывалом. За расчистку усиленно взялись коммунальщики.

Работы по расчистке проезжей части и приведению в порядок тротуаров продолжились и днём. Отдельное внимание уделялось остановочным пунктам. К примеру, в Октябрьском районе Уфы на очистке остановок от снега было задействовано 25 дорожных рабочих. Без помощи техники не обошлось. В течение дня один за другим многотонные самосвалы вывозили снег на специальные полигоны. В Уфе работают два снегоплавильных пункта – на улицах Трамвайной и Сагита Агиша.