В Уфе хирурги клиники БГМУ выполнили в 2025 году более 17 тыс. операций

Несмотря на новогодние праздники, врачи медицинских учреждений республики уже приступили к работе. Так, в клинике БГМУ сегодня провели около 20 операций по направлениям кардиохирургии, ортопедии и урологии. Большую часть вмешательств выполнили с помощью высокотехнологичных установок малоинвазивным способом. Интересно, что используемые хирургические роботы были созданы учёными НАСА для проведения операций в космосе, а сегодня пять таких аппаратов помогают оперировать жителей республики.

На операционном столе пациент со злокачественной опухолью простаты. Одна из первых операций в новом году выполняется с помощью уникального робота-ассистента, который в точности повторяет движения рук врача.

Технологии искусственного интеллекта сегодня прочно вошли в практику врачей. Урология, онкология, гинекология, торакальная, абдоминальная и сердечно-сосудистая хирургия – лишь некоторые из направлений, где применяются роботизированные установки. Например, клиника БГМУ входит в число немногих российских медицинских центров, освоивших роботизированную хирургию коленного сустава и успешно проводящих такие операции.

Популярны и операции по лечению ишемической болезни сердца. И только сегодня в клинике провели 9 подобных вмешательств.