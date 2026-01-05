Несколько десятков юных спортсменов в национальной одежде народов России. В Уфе прошел костюмированный карнавал горнолыжников, воспитанников местной спортивной школы. Уже стало традицией 5 января проводить такие праздники для детей.
Если в прошлом году они наряжались в костюмы сказочных героев и персонажей из мультфильмов, в этом решили сделать упор на национальный колорит, так как 2026-й объявлен в стране Годом единства народов России.
Не только продемонстрировать свой наряд, но и показать уровень мастерства. На трассе детского учебного склона ребятам предстояло преодолеть 150 метров с препятствиями. Здесь уже победителей не определяли – главным было пройти дистанцию.