В Уфе прошел костюмированный карнавал горнолыжников

Несколько десятков юных спортсменов в национальной одежде народов России. В Уфе прошел костюмированный карнавал горнолыжников, воспитанников местной спортивной школы. Уже стало традицией 5 января проводить такие праздники для детей.

Если в прошлом году они наряжались в костюмы сказочных героев и персонажей из мультфильмов, в этом решили сделать упор на национальный колорит, так как 2026-й объявлен в стране Годом единства народов России.