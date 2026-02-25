В Уфе прошёл фестиваль моды «Ветер времени – 2026»

Событие объединило традиции и инновации в мире стиля. Ключевой идеей форума стало укрепление культурного кода страны через призму моды: на подиуме были представлены национальные коллекции, охватывающие разные эпохи – от исторических образов прошлых поколений до актуальных трендов современности.

В рамках деловой программы для юных талантов прошли мастер-классы по искусству дефиле, где участники осваивали техники подиумного шага и секреты работы с камерой. Кроме того, состоялся кастинг на международное продвижение: лучшие модели получили шанс заключить контракты с зарубежными агентствами и выйти на глобальный уровень.